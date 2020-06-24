Россия готова заключить новый контракт на С-400 с Турцией

Россия готова к заключению контракта на дополнительные поставки зенитно-ракетных систем С-400 в Турцию, если турецкая сторона изъявит желание, заявил российский вице-премьер Юрий Борисов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Турция имеет право на соглашение о дополнительных поставках, отметил Борисов.

Россия и Турция заключили соглашение о поставках ЗРС С-400 «Триумф» еще в 2017 году. Российская сторона уже поставила Анкаре все четыре дивизиона на сумму $2,5 млрд. Это стало крупнейшей сделкой между Москвой и страной НАТО.

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