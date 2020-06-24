МЧС уничтожило 9 авиабомб времен ВОв у Керчи

Саперы МЧС уничтожили девять авиабомб времен Великой Отечественной войны в Керченском проливе и две в акватории Черного моря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

Работы в Черном море проводилась на глубине 10 м в 100 м от берега в районе мыса Киик-Атлама, рассказали в ведомстве.

Одна операция проходила в Керчи в акватории вблизи поселка Опасный в 70 м от берега на глубине 2,5 м. Там был обнаружено шесть осколочных авиабомб весом 10 кг каждая.

Еще две операции проходили на суше в Крыму в 1,5 км от села Юркино, где были обнаружены две осколочных авиабомбы в 10 и 20 кг, а также возле села Курортное по обезвреживанию одной фугасной авиабомбы весом 50 кг.

Уточняется, что все бомбы были извлечены из земли и уничтожены на спецполигоне.