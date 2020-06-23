Посол США возглавит на параде Победы американскую делегацию

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что посол США в России Джон Салливан, скорее всего, возглавит американскую делегацию на параде Победы в Москве, сообщает РИА «Новости».

По его словам, Москва не получила от Вашингтона подтверждение о направлении американской делегации на парад.

«Соответственно, исходим из того, что [делегация США будет представлена] на уровне главы дипмиссии», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что парад Победы в Москве посетят лидеры Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Боснии и Герцеговины, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Сербии, Южной Осетии и Абхазии.