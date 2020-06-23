США намерены работать с Россией для решения вопросов в рамках ДОН

Госдепартамент сообщил, что Соединенные Штаты по-прежнему готовы работать с Россией для решения вопросов в рамках Договора по открытому небу, передает ТАСС.

Как отметили в Госдепе, США готовы к сотрудничеству, в том числе и с Россией.

«До тех пор, пока США остаются стороной Договора по открытому небу, они продолжат тесно сотрудничать с союзниками и партнерами», — говорится в докладе Госдепа.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и начал действовать с 2002 года. Он позволяет странам-участницам (34 государства) открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

США официально уведомили участников Договора по открытому небу о своем выходе из соглашения 22 мая. В письменном заявлении госсекретаря Майка Помпео говорится, что «через шесть месяцев Соединенные Штаты больше не будут участником договора», однако США могут пересмотреть свое решение, «если Россия вернется к полному соблюдению договора».

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