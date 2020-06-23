На Украине оценили шансы на победу в случае войны с Россией

Украина не сможет победить Россию в случае начала войны с ней. С таким мнением выступил в эфире телеканала «112 Украина» бывший министр транспорта и связи Евгений Червоненко.

По его словам, у Украины нет шансов победить и это можно доказать «математически, формулами». Поэтому стране следует находить компромисс с РФ.

«Можно было бы достойно, без унижений, взаимовыгодно, ни капли украинских интересов не теряя, уступая, может быть, в чем-то, но приобретая в другом, прийти к консенсусу», — сказал Червоненко.

Экс-министр также раскритиковал идею возведения стены на границе двух стран. Он полагает, что это препятствие смехотворно и его смогут преодолеть даже животные.

«Мы смеялись всем генеральско-прокурорским составом <…> Просто смеялись, как цинично можно воровать деньги», — добавил Червоненко.

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