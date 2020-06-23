Российский спецназ получит уникальные парашюты

Российские спецподразделения получат первую в мире парашютную систему, которая позволит десантироваться с высоты 70-80 метров. Об этом рассказал РИА «Новости» советник гендиректора холдинга «Технодинамика» (входит в Ростех) Сергей Хурсевич.

Система называется «Штурм». Ее использование позволит увеличить гибкость применения десантных подразделений и сил спецназначения. По словам Хурсевича, подобных парашютов в мире пока никто не делал.

«Это единственная система, которая позволяет ввести подразделение сразу в бой, а не высаживаться в отдалении от переднего края, чтобы подготовиться к атаке на земле», — добавил собеседник агентства.

В настоящее время система проходит заводские испытания. Военнослужащие ее пока не испытывали.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Российским военным запретили рассказывать о службе в СМИ и интернете

— Ракетные войска России оснастят новыми ракетами на 100% к 2024 году