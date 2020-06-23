В США позитивно оценили первый тур переговоров с Россией в Вене

В Соединенных Штатах позитивно оценили первый день российско-американских переговоров по вопросам стратегической стабильности в Вене. Об этом написал в Twitter спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

По его словам, стороны подискутировали по ряду ядерных тем. Также были созданы технические рабочие группы.

«Первый раунд венских переговоров очень позитивный», — прокомментировал Биллингсли.

Он отметил, что говорить о соглашении РФ и США можно будет во втором раунде переговоров.

Известно, что переговоры заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова и Биллингсли продлились около девяти часов. В рамках консультаций представители обсудили договоры о контроле над вооружениями, в том числе российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3).

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