США подготовили военный груз к отправке на Украину

Американские военнослужащие подготовили груз военной помощи к отправке на Украину, сообщает Транспортное командование США на своей странице в Twitter.

Вооружение загружается в самолет, указано в сообщении.

«США привержены суверенитету и территориальной целостности Украины», – подчеркивает американское командование.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты передадут Украине оборудование на более чем $60 млн, в том числе рации, боеприпасы и противотанковые ракеты Javelin.

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