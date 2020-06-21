США подготовили военный груз к отправке на Украину
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Американские военнослужащие подготовили груз военной помощи к отправке на Украину, сообщает Транспортное командование США на своей странице в Twitter.
Вооружение загружается в самолет, указано в сообщении.
«США привержены суверенитету и территориальной целостности Украины», – подчеркивает американское командование.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты передадут Украине оборудование на более чем $60 млн, в том числе рации, боеприпасы и противотанковые ракеты Javelin.
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