ПНС Ливии считает позицию Египта объявлением войны

Правительство национального согласия (ПНС) Ливии считает неприемлемым заявление президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси о готовности вмешаться в ливийский конфликт. Об этом сообщает телеканал Al-Ahrar.

Слова египетского лидера являются «объявлением войны» Ливии, считает член Президентского совета Мохамед Амари Заид. Намерение ас-Сиси вмешаться в ливийский конфликт представляют угрозу для Северной Африки.

Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил готовности египетской армии вмешаться в происходящее в Ливии и назвал такое вмешательство легитимным.

В Ливии в настоящее время происходят вооруженные столкновения между сторонниками разных лидеров. Страной руководит правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Файезом Сараджем и «восточное правительство» во главе с Абдаллой Абдуррахманом ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Египетский президент предупредил о возможном вторжении в Ливию