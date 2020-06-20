ВМС США отказались восстановить в должности капитана авианосца «Теодор Рузвельт»

Командование ВМС отказалось восстановить в должности экс-капитана авианосца «Теодор Рузвельт» Бретта Крозье, который допустил утечку в СМИ информации о заражении коронавирусом членов экипажа. Об этом сообщает телеканал CNBC.

«Для меня ясно, что капитан Крозье не действовал в соответствии со стандартами, которые я ожидаю от наших командиров», — заявил командующий ВМС США Марк Гилдей.

Он также заявил, что отложит повышение непосредственного начальника Крозье — командующего ударной группой контр-адмирала Стюарта Бейкера из-за происшествия.

СМИ узнали о вспышке коронавируса на борту авианосца 24 марта. Капитан судна написал письмо командованию ВМФ США с просьбой снять часть экипажа с судна, чтобы не допустить распространения вируса. После этого он, по информации властей, передал это письмо представителям СМИ, за что и был снят с должности.

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