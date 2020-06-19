МИД: Россия готова к диалогу с США по вопросам космической деятельности
Российская сторона готова обсуждать с США всю проблематику космической деятельности. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте МИД России.
В министерстве иностранных дел отметили, что Россия «готова к обсуждению всей проблематики космической деятельности с участием представителей заинтересованных ведомств и организаций обеих сторон».
«Видим возможность для снятия взаимных озабоченностей в рамках полноценного содержательного российско-американского диалога по широкому кругу вопросов безопасности космической деятельности, договоренность об организации которого была достигнута ещё 16 января», — указано в заявлении российского внешнеполитического ведомства.
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