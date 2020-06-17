ВС Турции начали новую операцию против курдов в Ираке

Вооруженные силы Турции начали новую операцию «Коготь тигра» против запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на территории иракского региона Хафтанин. Об этом сообщает агентство Анадолу со ссылкой турецкое Минобороны.

По данным военного ведомства, что турецкие войска уже находятся в этом районе Ирака для выполнения операции по «нейтрализации РПК и других террористических элементов, угрожающих безопасности турецкого народа и границ».

Как стало известно, в операции примут участие авиация, вертолеты T129 ATAK и ударные беспилотники.