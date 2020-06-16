Войска Индии и Китая после конфликта на границе разведены

Войска Индии и Китая провели взаимный отвод сил после столкновений на линии контроля в Ладакхе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что в результате конфликта погибли около 20 индийских военных.

Ранее СМИ сообщили об инциденте, в ходе которого Китай открыл огонь по индийским военным, которые, по его мнению, незаконно пересекли государственную границу КНР. Конфликт случился в ночь с 15 на 16 июня.

Территориальные споры между КНР и Индией привели к китайско-индийской пограничной войне 1962 года.

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