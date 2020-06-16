В селе на курильском острове ввели режим ЧС из-за COVID-19 у военнослужащего
Режим чрезвычайной ситуации введен в селе Горячие Ключи на курильском острове Итуруп после обнаружения коронавирусной инфекции у военнослужащего. Об этом сообщил губернатор Валерий Лимаренко на своей странице в Telegram.
Он уточнил, что режим ЧС перестанет действовать после завершения противоэпидемических мероприятий.
Предполагается, что вирус занесли командированные на остров граждане, приехавшие на военном транспорте в Южно-Сахалинск, а после на Итуруп. У четверых из них выявили коронавирус, они находятся в больнице Хабаровска.
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