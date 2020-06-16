В селе на курильском острове ввели режим ЧС из-за COVID-19 у военнослужащего

Режим чрезвычайной ситуации введен в селе Горячие Ключи на курильском острове Итуруп после обнаружения коронавирусной инфекции у военнослужащего. Об этом сообщил губернатор Валерий Лимаренко на своей странице в Telegram.

Он уточнил, что режим ЧС перестанет действовать после завершения противоэпидемических мероприятий.

Предполагается, что вирус занесли командированные на остров граждане, приехавшие на военном транспорте в Южно-Сахалинск, а после на Итуруп. У четверых из них выявили коронавирус, они находятся в больнице Хабаровска.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Более 243 млрд рублей направили в регионы РФ для борьбы с коронавирусом

— В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию с коронавирусом в России

— В Петербурге 103-летняя пациентка излечилась от коронавируса