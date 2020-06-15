Американский истребитель F-15 упал в Северное море

Истребитель США McDonnell Douglas F-15 Eagle упал в Северном море недалеко от побережья английского графства Йоркшир, сообщает Sky News.

Самолет взлетел с военно-воздушной базы США в Великобритании, чтобы выполнить тренировочный полет. Однако он упал около 9.40 по местному времени (11.40 мск).

«Во время аварии самолет проходил обычную учебную миссию с одним пилотом на борту», — сказали в ВВС США.

По предварительным данным, пилот истребителя погиб.

В настоящее время проводится поисково-спасательная операция. Причина крушения F-15 не сообщается.

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