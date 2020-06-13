В США рассказали, почему России стоит опасаться вторжения НАТО

России стоит опасаться вторжения альянса НАТО, так как на протяжении последних веков на страну уже нападали со стороны Германии, Швеции, Польши, Франции и США. Об этом пишет американский публицист Питер Сучиу для National Interest.

Идея атаковать Россию может показаться надуманной большинству американцев, но у россиян есть основания, чтобы опасаться вторжения с Запада. По его мнению, после окончания холодной войны и распада СССР Россия во многих смыслах стала более уязвимой по сравнению с Польшей, Румынией, Венгрией, Чехией и Словакией, которые входят в состав НАТО.

«Неудивительно, что российский медведь будет точить когти, обновляя свои военно-морские флоты и проводя регулярные военные учения, а также разрабатывая новое оборудование, такое как танк Т-14 «Армата» и гиперзвуковые подводные ракеты», — пишет Сучиу.

Такая военная техника может рассматриваться не в качестве наступательного потенциала, а скорее, как средство сдерживания, чтобы гарантировать, что Россия не столкнется с очередным вторжением с Запада, заключает статья.

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