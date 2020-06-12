Украина вошла в партнерство расширенных возможностей НАТО

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Украина стала участником партнерства расширенных возможностей Североатлантического альянса, сообщил глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter.

«Этот день настал <...> Украина наконец-то получает заслуженный статус партнера по расширенным возможностям НАТО», – написал Кулеба.

Глава МИД Украины также выразил благодарность партнерам страны в альянсе, которые «сделали это возможным».

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