Reuters: Трамп намерен обойти режим контроля за ракетной технологией

Администрация президента США Дональда Трампа намерена пересмотреть международное соглашение о режиме контроля за ракетной технологией, сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.

Изменение политики США в рамках данного режима позволит начать продажу американских военных дронов странам, которым условия соглашения запрещали их покупать, отмечают источники. Они указывают, что подобный пересмотр соглашения может привести к его нарушению другими странами-участницами.

При этом директор Администрации по вопросам безопасности оборонных технологий Пентагона Хайди Грант не прокомментировала данные о стремлении пересмотреть режим контроля за ракетной технологией, но подтвердила желание США распространить продажи американских дронов на большее число стран.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— NI сравнил выход США из ДОН с Карибским кризисом

— Посол РФ оценил идею запретить Трампу выходить из международных договоров

— «Новые центры силы»: почему США покинули ДОН