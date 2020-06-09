В Донбассе подорвался автомобиль с украинскими военными

В городе Авдеевка в Донецкой области во вторник, 9 июня, подорвался автомобиль ВС Украины, в результате чего десять военнослужащих получили минно-взрывные травмы. Об этом в своем Facebook сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Как определило досудебное расследование, подрыв случился во время движения военного автотранспорта в районе Дворца культуры «Авдеевский коксохимический завод». Следующий в колонне последним автомобиль «Спартан» подорвался на неустановленном взрывоопасном устройстве.

Отмечается, что пострадавшим военным предоставили медицинскую помощь.