Россия следит за учениями НАТО в Балтийском море

Балтийский флот России наблюдает за ходом учений стран-участниц альянса НАТО в Балтийском море Baltops-2020. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Минобороны РФ.

Учения НАТО начались накануне, 7 июня, в акватории южной и центральной частях Балтийского моря. Они должны закончиться 19 июня.

«Силы и средства Балтийского флота наблюдают за ходом учения ВМС США и Европейских стран Baltops-2020», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в учениях поучаствуют более 3 тыс. военнослужащих из 17 стран НАТО. Военные будут отрабатывать противолодочную и противовоздушную оборону, а также морскую блокаду.

Военно-морские учения НАТО BALTOPS проходят ежегодно с 1972 года. Руководство блока отказалось их отменять в 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса.

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