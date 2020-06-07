В Белом доме заявили о доверии между Трампом и Эспером
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Президент США Дональд Трамп все также доверяет главе Пентагона Марку Эсперу. Об этом сообщает CNN со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинэни.
Она отметила, что глава государства «остается уверенным» в главе Минобороны США.
«Министр Эспер сыграл важную роль в обеспечении безопасности улиц нашей страны, обеспечении мира американцам и уверенности в безопасности», — сказала Макинани.
Ранее сообщалось, что глава Пентагона испортил отношения с Белым домом, в частности с Трампом, после того как выступил против использования закона о восстаниях для подавления беспорядков в США.
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