Правительственные силы Ливии ударили по позициям Хафтара у порта Сирт

Силы правительства национального согласия (ПНС) Ливии ударили по соединениям Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара у портового города Сирт. Об этом сообщило издание Al-Masdar со ссылкой на представителя ПНС.

По словам полковника Мухаммеда Кануну военно-воздушные силы осуществили пять авиаударов по боевым машинам, в том числе поставленным ИФ ОАЭ, «террористов и наемников Хафтара».

В Ливии в настоящее время происходят вооруженные столкновения между сторонниками разных лидеров. Страной руководит правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Файезом Сараджем и «восточное правительство» во главе с Абдаллой Абдуррахаманом ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.

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