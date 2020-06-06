Правительственные силы Ливии ударили по позициям Хафтара у порта Сирт
Силы правительства национального согласия (ПНС) Ливии ударили по соединениям Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара у портового города Сирт. Об этом сообщило издание Al-Masdar со ссылкой на представителя ПНС.
По словам полковника Мухаммеда Кануну военно-воздушные силы осуществили пять авиаударов по боевым машинам, в том числе поставленным ИФ ОАЭ, «террористов и наемников Хафтара».
В Ливии в настоящее время происходят вооруженные столкновения между сторонниками разных лидеров. Страной руководит правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Файезом Сараджем и «восточное правительство» во главе с Абдаллой Абдуррахаманом ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Глава парламента Ливии приедет Москву с официальным визитом
— ООН продлила оружейное эмбарго на поставки в Ливию
— ПНС Ливии установили контроль над двумя районами под Триполи