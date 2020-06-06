Bloomberg: Трамп выведет более 9 тысяч военнослужащих США из Германии

Президент США Дональд Трамп решил вывести около 9,5 тысяч американских военнослужащих из Германии к сентябрю на фоне многолетней напряженности в отношениях с канцлером ФРГ Ангелой Меркель по поводу военных расходов страны, сообщил Bloomberg информированный источник.

По словам источника, решение Меркель не участвовать во встрече «Большой семерки», которую Трамп планировал провести в Вашингтоне, никак не повлияло на запланированный вывод. Президент США давно обсуждал сокращение численности войск в Германии в Белом доме. При этом в настоящее время в ФРГ находятся около 34,5 тыс. военных, а останется — 25 тыс.

«Союзники США увеличили военные расходы, что позволяет сократить численность войск [США] за границей», — передает агентство слова собеседника.

Ранее представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Уллиот заявил, что Трамп «постоянно переоценивает лучшие позиции» для американских войск и присутствия в других странах.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Меркель считает политический стиль Трампа неоднозначным

— СМИ узнали о «горячем споре» Трампа и Меркель о «Северном потоке — 2»