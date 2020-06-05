Трамп приказал вывести 9,5 тысячи американских военных из Германии

Президент США Дональд Трамп приказал вывести 9,5 тыс. американских военных из Германии к сентябрю, пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник в правительстве.

Сейчас в ФРГ находятся 34,5 тыс. американских военных — их число будет уменьшено до 25 тыс. Германия допускает размещение на своей территории 52 тыс. американских военнослужащих.

Отмечается, что обсуждение шага велось с сентября.