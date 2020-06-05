Российская вакцина от COVID-19 готова к клиническим испытаниям на военных

Разработанная с участием военных российская вакцина от коронавируса нового типа готова к началу клинических испытаний, сообщает газета Министерства обороны «Красная Звезда» со ссылкой на сотрудницу филиала Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко Наталью Позднякову.

На данный момент вакцина прошла испытания на мелких и крупных животных и готова к переходу на следующую стадию, отметила Позднякова. Она добавила, что в клинических испытаниях примут участие 50 добровольцев из числа военных.

Всего в России зарегистрировано 441 108 случаев новой коронавирусной инфекции, из них 5 384 — с летальным исходом. Выздоровели 204 623 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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