ПНС Ливии установили контроль над двумя районами под Триполи

Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии заявили, что взяли под контроль районы Айн-Зара и Вади ар-Рабиа вблизи Триполи, передает РИА «Новости».

Как сообщили в пресс-службе военной операции «Вулкан гнева», силы ПНС изгнали остатки формирований армии Хафтара и полностью освободили упомянутые районы.

В Ливии в настоящее время происходят вооруженные столкновения между сторонниками разных лидеров. Страной руководит правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Файезом Сараджем и «восточное правительство» во главе с Абдаллой Абдуррахаманом ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.

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