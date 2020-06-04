ПНС Ливии установили контроль над двумя районами под Триполи
Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии заявили, что взяли под контроль районы Айн-Зара и Вади ар-Рабиа вблизи Триполи, передает РИА «Новости».
Как сообщили в пресс-службе военной операции «Вулкан гнева», силы ПНС изгнали остатки формирований армии Хафтара и полностью освободили упомянутые районы.
В Ливии в настоящее время происходят вооруженные столкновения между сторонниками разных лидеров. Страной руководит правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Файезом Сараджем и «восточное правительство» во главе с Абдаллой Абдуррахаманом ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В ПНС заявили об отъезде наемников ЧВК «Вагнер» с запада Ливии
— Пентагон обвинил Россию в переброске военной авиации в Ливию