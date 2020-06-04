Росгвардия направит беспилотники для помощи в ликвидации разлива нефти, произошедшего в ТЭЦ №3 в Норильске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Самолеты будут вести аэрофотосъемку в режиме реального времени, а также обеспечивать воздушную разведку рек Амбарная и Далдыкан. Кроме того, расчет бесплотников будет помогать представителям взаимодействующих структур до полной ликвидации последствий ЧС.

Ранее стало известно, что 29 мая на ТЭЦ №3 произошла разгерметизация резервуара, где хранилось дизельное топливо. Около 20 тонн нефтепродуктов попало в реку Амбарная. Площадь загрязнения составила порядка 100 тыс. кв. м.

По материалам прокурорских проверок были возбуждены уголовные дела по статьям «Порча земли», «Загрязнение вод» и «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ».

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