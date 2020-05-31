Кравчук оценил потери Украины после отказа от ядерного оружия

Первый украинский президент Леонид Кравчук рассказал о потерях страны после подписания Будапештского меморандума. Об этом он заявил в программе главреда издания «Гордон» Алеси Бацман.

Он отметил, что Украина в связи с таким решением потеряла около $250 млрд.

Бывший глава государства отметил, что ядерное вооружение, а также носители Backfire, то есть российские ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М, согласно классификации НАТО, «перешли в Россию».

Кравчук добавил, что украинские представители не инициировали переговоров с американской стороной о возмещении этой суммы.