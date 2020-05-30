Трамп готов отправить войска в Миннеаполис

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности направить войска в охваченный беспорядками Миннеаполис, если поступит соответствующий запрос от местных властей. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Мы можем послать войска очень быстро», – отметил Трамп.

Ранее в штате Миннесота, а затем и в других штатах начались массовые беспорядки из-за убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

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