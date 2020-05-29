Китайское СМИ оценило новую российскую подлодку

Характеристику новой российской подлодке проекта 545 «Лайка» дало китайское СМИ Гуанмин жибао.

Так, издание отметило, что подлодка будет обшита несколькими слоями композиционных материалов по корпусу, которые будут обеспечивать шумоподавляющий эффект, позволяющий «Лайке» быть тише «Ясеня».

Кроме того, конструкторское бюро «Малахит» обеспечит подлодку интегрированной системой управления с искусственным интеллектом.

Среди видов оружия, которым будет обеспечена подлодка, издание называет противокорабельные ракеты 3М-55 «Оникс», ракеты 3М-14 «Калибр», гиперзвуковые ракеты ЗМ-22 «Циркон», переносной зенитный ракетный комплекс «Игла», а также мини-торпеды МТПК-1, подводные ракеты «Хищник» и мини-ракеты ПМР-2.

«Можно сказать, что «Лайка» вооружена до зубов», — говорится в материале издания.

Также в статье уточняется, что подлодка будет снабжена системой вертикального пуска крылатых ракет, которые можно будет заменить модулем пуска баллистических ракет.

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