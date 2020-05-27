Россия установила боевиков, предположительно, организовавших взрыв в Идлибе

Взрыв самодельного устройства в Идлибе, из-за которого погиб турецкий военный, предположительно, организовала группировка «Аль-Исламад-Туркестани», пишет ТАСС со ссылкой на руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирала Олега Журавлева.

«По имеющейся в распоряжении российского Центра по примирению враждующих сторон информации, к теракту причастны боевики группировки «Аль-Исламад-Туркестани»», — сказал Журавлев.

По его словам, устройство взорвалось, когда рядом двигалась турецкая военная колонна.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Идлибе прогремел взрыв во время движения турецкого военного конвоя