В Погранслужбе заявили о росте разведдеятельности зарубежных стран у границ РФ

Руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов сообщил, что зарубежные страны нарастили разведывательную деятельность на морских рубежах страны, передает ТАСС.

По его словам, все чаще иностранные государства проводят разведывательную деятельность, военно-морские учения в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Черного морей. При этом ряд зарубежных стран по-прежнему планируют «включить акватории исключительной экономической зоны и районы континентального шельфа» России в зону собственных «приоритетных интересов», отметил глава Погранслужбы.

«Под предлогом защиты прав коренных малочисленных народов и морской природной среды различные международные организации предпринимают попытки ограничить судоходство по Северному морскому пути, пересмотреть правовой и территориальный статусы Арктики, противодействовать устойчивому освоению Россией месторождений полезных ископаемых», — добавил Кулишов.

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