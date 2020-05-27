Трамп призывает вывести американские войска из Афганистана
Президент США Дональд Трамп призывает вывести американские войска из Афганистана, потому что местное население должно уже само защищать свою страну. Об этом политик написал на своей странице в Twitter.
По словам американского лидера, Соединенные Штаты действуют на афганской территории как полиция, а не боевая сила. Он добавил, что спустя 19 лет присутствия американцев в этой стране афганцы должны уже сами нести полицейскую службу.
«Верните наших солдат домой, но внимательно следите за тем, что происходит, и боритесь, как никогда раньше, если это будет необходимо!» — написал Трамп.
В конце апреля СМИ сообщали, что Трамп почти ежедневно в беседах со своими советниками настаивает на полном выводе американских войск из Афганистана из-за опасений вспышки коронавируса в стране.
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