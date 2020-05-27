В Совфеде опровергли заявление Пентагона о переброске Россией солдат в Ливию

Совет Федерации не получал запрос для переброски военных в Ливию, значит, отправки не было. Об этом заявил первый замглавы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, передает «Интерфакс».

Ранее Африканское командование вооруженных сил США заявило, что Россия якобы перебросила военные самолеты в Ливию для поддержки ЧВК «Вагнер». По сведениям Пентагона, наемники этой компании сражаются на стороне Ливийской национальной армии во главе с Халифой Хафтаром.

По словам Джабарова, для осуществления отправки военных за рубеж необходима санкция президента и Совфеда.

«Никаких запросов на это не было. Это попытка компрометации России на мировой арене», — подчеркнул сенатор, назвав обвинения американской стороны голословными.

Он также добавил, что Москва выступает за мирное решение вопросов Ливии, за столом переговоров.

В Ливии в настоящее время происходят вооруженные столкновения между сторонниками разных лидеров. Страной руководит правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Файезом Сараджем и «восточное правительство» во главе с Абдаллой Абдуррахманом ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Перекрасили камуфляж»: США заметили российскую авиацию в Ливии

— Пентагон обвинил Россию в переброске военной авиации в Ливию