В Пентагоне готовы оперативно подготовить ядерное испытание при желании Трампа

В Пентагоне могут подготовить и провести ядерные испытания «в течение месяцев», если такое распоряжение поступит от президента США. Об этом заявил Defense News и. о. помощника замглавы ведомства Дрю Уолтер.

Он полагает, что ядерное испытание с ограниченными возможностями сбора данных можно провести за короткие сроки. Однако для этого необходимо получить приказ главы государства, который он может дать по техническим или геополитическим соображениям.

«Думаю, это может произойти относительно оперативно», — сказал Уолтер о проведении ядерных испытаний в США.

При этом он отметил, что крупномасштабные испытания потребуют более длительной подготовки — год или больше.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на информированные источники писала, что высокопоставленные представители Белого дома поднимали вопрос о проведении первого почти за 30 лет ядерного испытания.

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