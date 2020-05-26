Первый стратегический «стелс»-бомбардировщик ПАК ДА начали строить в России

Строительство первого стратегического «стелс»-бомбардировщика началось в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Строительство бомбардировщика происходит в рамках программы «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА).

Собеседник агентства также рассказал о завершении разработки рабочей конструкторской документации, а также заявил о начале поставки материалов.

Другой источник СМИ уточнил, что на данный момент начато изготовление кабины самолета. Завершение строительства бомбардировщика запланировано на 2021 год.

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