Первый стратегический «стелс»-бомбардировщик ПАК ДА начали строить в России
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Строительство первого стратегического «стелс»-бомбардировщика началось в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
Строительство бомбардировщика происходит в рамках программы «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА).
Собеседник агентства также рассказал о завершении разработки рабочей конструкторской документации, а также заявил о начале поставки материалов.
Другой источник СМИ уточнил, что на данный момент начато изготовление кабины самолета. Завершение строительства бомбардировщика запланировано на 2021 год.
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