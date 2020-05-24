Российский эксперт сомневается в эффективности лазерного оружия США

Недавно продемонстрированная американскими военными система твердотельного лазерного оружия не может считаться эффективной для уничтожения воздушных целей, заявил президент российской Академии геополитических проблем доктор военных наук Константин Сивков. Об этом сообщает РИА «Новости».

Современное лазерное оружие требует идеальных погодных условий, которые редко встречаются в море, что делает использование боевых лазеров в морской войне ограниченным, отметил эксперт.

Он также добавил, что лазерное оружие может служить для вывода из строя оптико-электронных систем различных видов вооружения, однако является неэффективным как оружие для уничтожения воздушных целей.

Ранее командование Тихоокеанского флота США опубликовало видеозапись испытания лазерного оружия с борта десантно-транспортного корабля. Лазерная система использовалась военными, чтобы сбить беспилотный летательный аппарат.

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