США испытали способное уничтожать самолеты в полете лазерное оружие

Военные США испытали способное уничтожать самолеты в воздухе лазерное оружие. Об этом сообщает телеканал CNN cо ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота ВМС Соединенных Штатов Америки.

Как стало известно, испытания были проведены 16 мая в нейтральных водах Тихого океана. В ходе них лазером был сбит беспилотник. Видео, на котором это показано, опубликовано в YouTube.

В американском ведомстве заявили, в испытаниях принял участие корабль-амфибия USS Portland. На этом судне и находится данная установка. Как сообщается, это «класс лазера высокой энергии», его мощность составляет около 150 киловатт.

По словам капитана Керри Сандерса, командира портлендского офиса, при помощи этой «новой передовой способности» американские военные переопределяют «войну на море для ВМФ».