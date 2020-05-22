Концерн «Калашников» разработал новый беспилотный комплекс

Российский производитель ZALA Aero, входящий в группу компаний «Калашников», разработал и испытал новый беспилотный комплекс, который способен осуществлять вертикальные взлет и посадку, передает ТАСС.

Судно ZALA 421-16EV создано по типу «конвертоплана», то есть гибрида беспилотников самолетного и вертолетного типов. Уникальность этой модели заключается в том, что она может в полностью автоматическом режиме осуществлять вертикальные взлет-посадку.

Как сообщили в компании, комплекс транслирует видеопоток в HD-формате. Это дает возможность оператору наземной станции в деталях рассмотреть потоковое видеоизображение.

Данная разработка уже прошла как заводские испытания, так и успешно проявила себя в полевых условиях.

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