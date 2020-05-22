В НАТО назвали условие для возвращения США к выполнению ДОН

В НАТО озвучили условие, по которому США вернутся к выполнению Договора по открытому небу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное заявление альянса.

Так, условием стала отмена Россией ограничений на осуществление полетов в районе Калининграда и близ границы с Грузией.

Кроме того, в НАТО заявили, что российская сторона якобы не выполняет условия соглашения, и призвали Россию «вернуться к полному выполнению этого договора».

По мнению альянса, это позволит сохранить ДОН после выхода из него американской стороны.

Ранее США заявили, что 22 мая официально уведомят участников Договора по открытому небу о своем выходе. Причиной выхода названо то, что якобы Россия не соблюдает условия договора. При этом американский президент Дональд Трамп не исключил, что решение может измениться, если Москва начнет следовать документу. Москва опровергла обвинения Вашингтона в нарушении договора.

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