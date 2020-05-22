Медведев назвал решение США выйти из ДОН нарушающим архитектуру безопасности

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал решение американского президента Дональда Трампа о выходе США из Договора по открытому небу. Об этом он написал на своей странице «ВКонтакте».

Зампред Совбеза подчеркнул, что решение о выходе из соглашения способствует разрушению архитектуры международной безопасности, которая создавалась десятилетиями.

Он также отметил, что в своих заявлениях Трамп и госсекретарь США Майк Помпео мотивируют выход из ДОН «якобы имевшими место нарушениями его положений со стороны России».

По его мнению, это является примером использованной США схемы оправдания «собственных деструктивных действий», а также назвал эти обвинения «надуманным поводом» для выхода из соглашений.

Ранее США заявили, что 22 мая официально уведомят участников Договора по открытому небу о своем выходе. Причиной выхода названо то, что якобы Россия не соблюдает условия договора. При этом американский президент Дональд Трамп не исключил, что решение может измениться, если Москва начнет следовать документу. Москва опровергла обвинения Вашингтона в нарушении договора.

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