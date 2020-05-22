Лукашенко: Белоруссия будет развивать ракетное производство

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика будет развивать свое ракетное производство. Об этом сообщает «БеЛта».

Он заверил, что Белоруссия является миролюбивой страной и не намерена «заниматься глобализмом, захватывать чужие государства». По словам Лукашенко, к республике со стороны других государств такой интерес отсутствует. Поэтому Белоруссии «нет смысла» разрабатывать «межконтинентальные баллистические ракеты с ядерным оружием», отметил он.

«Мы и не можем этого делать. Мы должны ориентироваться на то, что возможно. Поэтому мы создаем соответствующие ракетные производства», — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что невзирая на «эпидемии, пандемии, истерии», «еще никто не отменяет войны», и к вооруженным конфликтам «приходится готовиться в мирное время». В связи с этим стратегическая задача Белоруссии в случае военной агрессии со стороны противника — нанести ему неприемлемый урон, подчеркнул Лукашенко.

«И мы это должны демонстрировать сейчас, чтобы те, кто, не дай бог, вздумает с нами воевать, понимали, что мы можем ответить достойно. Самый лучший ответ с точки зрения вооружений на сегодняшний день — это ракеты, высокоточное оружие», — сказал Лукашенко.

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