Посольство Британии: Лондон не намерен выходить из Договора по открытому небу

Великобритания не намерена выходить из Договора по открытому небу. Об этом сообщает Telegram-канал британского посольства в Москве.

В дипмиссии Соединенного Королевства отметили, что Лондон не имеет планов по выходу из данного соглашения.

«Великобритания остается приверженной договору и продолжает работать с США, нашим ближайшим союзником, чтобы обеспечить нашу общую безопасность и процветание. », — указано в сообщении.

Ранее США заявили, что 22 мая официально уведомят участников Договора по открытому небу о своем выходе. Причиной выхода названо то, что якобы Россия не соблюдает условия договора. При этом американский президент Дональд Трамп не исключил, что решение может измениться, если Москва начнет следовать документу. Москва опровергла обвинения Вашингтона в нарушении договора.

Договор по открытому небу действует с 2002 года и позволяет своим участникам — 34 странам — открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

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