Россия не собирается выходить из Договора по открытому небу

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что Москва намерена оставаться участником Договора по открытому небу «до тех пор, пока он в силе», передает РИА «Новости».

Грушко отметил, что российская сторона будет полностью следовать всем правам и обязательствам договора, пока он действует, и рассчитывает, что все остальные его участники также добросовестно будут его соблюдать.

Ранее Соединенные Штаты заявили, что 22 мая официально уведомят участников Договора по открытому небу о своем выходе. Причиной выхода названо то, что якобы Россия не соблюдает условия договора. При этом американский президент Дональд Трамп не исключил, что решение может измениться, если Москва начнет следовать документу. Москва опровергала обвинения Вашингтона в нарушении договора.

Договор по открытому небу действует с 2002 года и позволяет своим участникам — 34 странам — открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

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