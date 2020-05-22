Советник Трампа обвинил Россию в нарушении Договора по открытому небу

Россия нарушала Договор по открытому небу, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен в эфире телеканала Fox News.

В частности, О'Брайен обвиняет России в осуществлении полетов над Белым домом и гражданской инфраструктурой, а также в отслеживании местоположения американского лидера Дональда Трампа.

При этом, по словам советника, Соединенные Штаты разрешали полеты российских самолетов над своей территорией, а Россия же оставила свое небо «закрытым».

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп заявил о выходе американской стороны из Договора по открытому небу

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и начал действовать с 2002 года. Он позволяет странам-участницам (34 государства) открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

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