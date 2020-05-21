СМИ сообщили о подготовке ЛНА крупнейшей воздушной операции

Командующий ВВС Ливийской национальной армии (ЛНА) Сакр аль-Джаруши заявил, что ЛНА готовят крупнейшую воздушную операцию в истории страны. Об этом сообщает новостной портал Afrigatenews.

«Все объекты и интересы Турции во всех оккупированных городах являются законной мишенью для самолетов ливийской армии», — сказал аль-Джаруши.

Он призвал мирных жителей держаться подальше от объектов, которые будут атакованы. Однако, по его словам, ЛНА сделает все возможное, чтобы обеспечить безопасность ливийских граждан.

В Ливии в настоящее время происходят вооруженные столкновения между сторонниками разных лидеров. Страной руководит правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Файезом Сараджем и «восточное правительство» во главе с Абдаллой Абдуррахаман ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.

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