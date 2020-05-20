Иракские военные сообщили, что задержали возможного лидера ИГ*

Иракская национальная разведка сообщила о задержании возможного преемника лидера террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России)* Абдаллы Кардаша, пишет агентство INA.

«Задержан кандидат в преемники преступника аль-Багдади Абдалла Кардаш», — сообщило агентство.

Отмечается, что это один из псевдонимов. Ранее СМИ писали, что в октябре 2019 года после ликвидации прежнего главы группировки Абу Бакра аль-Багдади главарем «Исламского государства»* (запрещено в России) был назначен уроженец Ирака Амир аль-Сальби.

*«Исламское государство» — террористическая группировка, запрещенная в России и других странах.

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