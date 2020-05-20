Коронавирус выявили у 1548 российских военнослужащих

Коронавирус в армии и военных учебных заведениях России выявили у около 2,9 тыс. человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минобороны России.

Отмечается, что на 20 мая 1548 случаев заражения коронавирусом зафиксировано в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях.

Кроме того, коронавирус выявлен у 12 воспитанников довузовских учебных заведений, в вузах Минобороны зарегистрировано 940 случаев заражения, 393 случая среди гражданского персонала.

Выздоровели 1019 военнослужащих, 1311 курсантов, 296 воспитанников довузовских учебных заведений и 158 человек гражданского персонала.

У большинства заразившихся нет симптомов заболевания.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— COVID-19 выявлен у 1617 российских военных

— В Минобороны рассказали об изоляторах для призывников с коронавирусом

— Присяга новобранцев в 2020 году пройдет без родителей из-за коронавируса