Коронавирус выявили у 1548 российских военнослужащих
Коронавирус в армии и военных учебных заведениях России выявили у около 2,9 тыс. человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минобороны России.
Отмечается, что на 20 мая 1548 случаев заражения коронавирусом зафиксировано в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях.
Кроме того, коронавирус выявлен у 12 воспитанников довузовских учебных заведений, в вузах Минобороны зарегистрировано 940 случаев заражения, 393 случая среди гражданского персонала.
Выздоровели 1019 военнослужащих, 1311 курсантов, 296 воспитанников довузовских учебных заведений и 158 человек гражданского персонала.
У большинства заразившихся нет симптомов заболевания.
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