Шойгу назвал одну из главных угроз для военной безопасности РФ
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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что наибольшую угрозу для безопасности России на данный момент представляет западное направление. Такое заявление он сделал в ходе заседания военной коллегии Минобороны, передает ТАСС.
«Западное стратегическое направление остается наиболее угрожаемым для военной безопасности Российской Федерации», — сказал глава военного ведомства.
Шойгу добавил, что в Западном военном округе в этом году запланировано 28 организационных мероприятий, которые направлены на совершенствование боевого состава войск. Также туда будет направлено современное вооружение.