Шойгу назвал одну из главных угроз для военной безопасности РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что наибольшую угрозу для безопасности России на данный момент представляет западное направление. Такое заявление он сделал в ходе заседания военной коллегии Минобороны, передает ТАСС.

«Западное стратегическое направление остается наиболее угрожаемым для военной безопасности Российской Федерации», — сказал глава военного ведомства.

Шойгу добавил, что в Западном военном округе в этом году запланировано 28 организационных мероприятий, которые направлены на совершенствование боевого состава войск. Также туда будет направлено современное вооружение.