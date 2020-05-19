На месте жесткой посадки Ми-8 обнаружены черные ящики

Поисковая группа обнаружила на месте жесткой посадки вертолета Ми-8 Военно-космических сил России оба черных ящика, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

В частности, найдены прибор регистрации параметров полета и бортовой речевой самописец, они находятся в удовлетворительном состоянии, заявили в экстренных службах.

Ранее стало известно, что вертолет Ми-8 Военно-космических сил России совершил жесткую посадку в Клинском районе Московской области, погибли три члена экипажа.

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